Vuelca camioneta tras impactar vaca en Carretera Nacional

Dos mujeres resultaron lesionadas después de que la camioneta en la que viajaban se impactó contra una vaca que se encontraba en la carretera

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Dos mujeres resultaron lesionadas luego de que la camioneta en la que viajaban volcó tras impactar una vaca que se encontraba sobre la Carretera Nacional, a la altura del kilómetro 181, en el municipio de Montemorelos.

El accidente fue reportado alrededor de las 20:40 horas del miércoles y movilizó a elementos de Protección Civil de Nuevo León, Guardia Nacional, Cruz Roja, Bomberos de Linares y Protección Civil de Linares.

De acuerdo con el informe de las autoridades, al arribar al sitio los rescatistas encontraron a personal de la Guardia Nacional realizando el abanderamiento de la zona y cerrando el carril de baja velocidad en dirección de sur a norte.

En el lugar se localizó una camioneta Kia Seltos color gris, con placas, volcada sobre la carpeta asfáltica. En el vehículo viajaban Nitza Arcos Hernández, quien conducía la unidad, y Danae Arcos Hernández, ambas con diversas contusiones.

Las dos mujeres fueron valoradas por paramédicos y trasladadas en condición estable, con triage verde, al Hospital General de Linares y al Hospital General de Zona del IMSS en ese municipio para una revisión médica más especializada.

En el percance también se vio involucrada una Chevrolet Tornado color gris, con placas RE-8678-B, conducida por René Umberto Avinia Marmolejo, quien presentó un golpe en la parte frontal del cráneo. Tras ser evaluado por los cuerpos de auxilio, se determinó que no requería traslado a un hospital y permaneció en el sitio.

Las labores de emergencia incluyeron la eliminación de riesgos sobre la vía, ya que la vaca que fue impactada por la camioneta quedó sin vida sobre parte del carril de alta velocidad. Personal de rescate retiró el animal para liberar la circulación.

La Guardia Nacional quedó a cargo del accidente y de las maniobras correspondientes, mientras el carril de baja velocidad permaneció restringido durante las labores de atención.

De acuerdo con el reporte preliminar, el impacto contra el semoviente habría provocado la pérdida de control de la camioneta y su posterior volcadura.