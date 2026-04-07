Vuelca camioneta tras impactar contra muro en Santa María

Debido a la posición en la que quedó la camioneta, fue necesario el cierre de los tres carriles de la vialidad, lo que provocó un severo congestionamiento

Una aparatosa volcadura se registró durante la noche sobre el bulevar Díaz Ordaz, a la altura de su cruce con Camino a Tiro al Arco, en la colonia Santa María, al poniente de Monterrey, dejando como saldo dos personas lesionadas y un importante caos vial en la zona.

Accidente moviliza a cuerpos de auxilio

El accidente fue reportado alrededor de las 22:00 horas, cuando una camioneta Chrysler que circulaba en dirección de oriente a poniente presuntamente perdió el control e impactó contra el muro de contención divisorio. Tras el golpe, la unidad terminó volcada e invadió el carril central de la circulación.

Automovilistas que transitaban por el sector alertaron a las autoridades, lo que generó la movilización de cuerpos de auxilio hacia el sitio del percance.

Atienden a dos personas lesionadas

Paramédicos de la Cruz Roja y rescatistas de Protección Civil de Monterrey brindaron atención a los dos ocupantes del vehículo, un hombre y una mujer, quienes presentaban lesiones en la cabeza.

Sin embargo, la pareja decidió hacer uso de su seguro médico para recibir atención hospitalaria por sus propios medios, por lo que permanecieron en el lugar hasta el retiro de la unidad.

Cierre vial genera congestionamiento

Debido a la posición en la que quedó la camioneta, fue necesario el cierre de los tres carriles de la vialidad, lo que provocó un severo congestionamiento vehicular, principalmente para transporte de carga pesada y automovilistas que circulaban por la zona.

Retiran unidad y restablecen circulación

Elementos de tránsito de Monterrey realizaron las maniobras correspondientes, mientras que con el apoyo de una grúa se llevó a cabo el retiro de la camioneta volcada, a fin de restablecer la circulación en el área.