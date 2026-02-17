Vuelca camioneta tras choque de crucero en San Nicolás

Paramédicos que acudieron al lugar valoraron a los ocupantes de ambos vehículos y determinaron que presentaban únicamente golpes leves.

Una camioneta terminó volcada luego de verse involucrada en un choque de crucero registrado durante la noche del domingo 15 de febrero, en el cruce de las avenidas Cristina Larralde y Juan Pablo II, en la colonia Chapultepec, en el municipio de San Nicolás de los Garza.

El percance ocurrió al filo de las 23:30 horas, cuando dos vehículos colisionaron al intentar cruzar la intersección, lo que provocó que, tras el impacto, una de las unidades perdiera estabilidad y terminara sobre uno de sus costados, generando alarma entre automovilistas y vecinos del sector.

Paramédicos que acudieron al lugar valoraron a los ocupantes de ambos vehículos y determinaron que presentaban únicamente golpes leves. Pese a ello, los involucrados optaron por no ser trasladados a un hospital, luego de recibir atención pre hospitalaria en el sitio.

De acuerdo con los primeros indicios, el accidente se habría originado por un conflicto de paso en el cruce, ya que ambos conductores aseguraron haber tenido la luz verde del semáforo al momento del impacto. Esta versión será analizada por las autoridades correspondientes para esclarecer la mecánica del choque.

Elementos de Tránsito del municipio acudieron para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje vial y llevar a cabo las investigaciones necesarias con el fin de deslindar responsabilidades, además de coordinar el retiro de la camioneta volcada y restablecer la circulación en la zona.