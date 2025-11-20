Vuelca camioneta tras chocar en la colonia Independencia

El percance vial fue protagonizado por una camioneta RAV4 Toyota con placas de circulación SGH-409-B en el cruce de las calles San Luis Potosí y 5 De Febrero.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León atendieron el reporte de un accidente vial con lesionados en la colonia Independencia en Monterrey.

El conductor de la camioneta Toyota color azul marino habría chocado en la parte trasera de un vehículo gris, para posteriormente quedar volcado sobre uno de sus costados.

Al sitio también arribaron elementos de Protección Civil de Monterrey para brindar apoyo.

Un hombre de la tercera edad resultó lesionado por lo que recibió atención médica en el lugar.

Elementos de la Policía de Monterrey y de Fuerza Civil se hicieron cargo de la situación mientras se eliminaron los riesgos en el lugar y se liberó el paso a la circulación.