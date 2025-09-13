Vuelca camioneta sobre carretera a Reynosa en Juárez

Durante el transcurso de la madrugada, se realizaron maniobras para retirar la camioneta del arrollo y liberar la circulación.

Una camioneta se volcó la noche del jueves sobre un arrollo ubicado en la carretera a Reynosa, en la zona Centro del municipio de Juárez.

De acuerdo con reportes, el incidente ocurrió alrededor de las 23:00 horas. La unidad involucrada, una camioneta de la marca Mercedes, cayó al arrollo y quedó varada sobre la vía.

Personal de seguridad y tránsito acudió al lugar para acordonar la zona y garantizar la seguridad de los conductores. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, por lo que no fue necesario trasladar a nadie a un hospital.

Durante el transcurso de la madrugada, se realizaron maniobras para retirar la camioneta del arrollo y liberar la circulación.

Testigos señalaron que la caída de la unidad pudo deberse a una distracción del conductor o al exceso de velocidad, aunque las autoridades indicaron que se continuaban realizando los peritajes correspondientes para determinar con exactitud la causa del accidente.

Hasta el cierre del reporte, no se habían registrado daños mayores en otras unidades y la circulación se había normalizado tras el retiro de la camioneta.