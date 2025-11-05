Vuelca camioneta sobre avenida Colón en Monterrey

Según el reporte, la conductora de una camioneta tipo Trax perdió el control al subir al camellón central, provocando que el vehículo terminara volcado

Una mujer de 63 años resultó con lesiones leves luego de volcar su vehículo la tarde de este martes en el cruce de la avenida Cristóbal Colón con la calle Artículo 123 en el municipio de Monterrey.

Según el reporte, la conductora de una camioneta tipo Trax perdió el control al subir al camellón central, provocando que el vehículo terminara volcado sobre la vialidad.

Protección Civil de Monterrey y Nuevo León, además de paramédicos del CRUM atendieron en el lugar a la mujer, quien no presentó heridas de gravedad y decidió permanecer en la zona para los trámites correspondientes.

Elementos de Movilidad de Monterrey se hicieron cargo del accidente y del retiro de la unidad, cerrando una de las laterales de la avenida Colón en lo que se se realizaban los trabajos para habilitar la vialidad.