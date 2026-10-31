Vuelca camioneta en Constitución; pareja e hijo quedan lesionados

El accidente ocurrió cuando el conductor de la camioneta aparentemente fue cerrado por otra unidad, lo que habría provocado que perdiera el control

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Una familia resultó lesionada luego de que la camioneta en la que viajaba volcara sobre la avenida Constitución, en los carriles centrales, en Monterrey.

El accidente ocurrió cuando el conductor de una camioneta Suzuki 4x4, en color gris, aparentemente fue cerrado por el conductor de una Chevrolet Suburban del mismo color, lo que habría provocado que perdiera el control de la unidad.

De acuerdo con los primeros reportes, el padre de familia terminó impactándose contra la parte trasera de un camión de paquetería y, posteriormente, la camioneta volcó hasta quedar de costado sobre uno de los carriles laterales.

En el sitio quedaron los vidrios de la unidad destrozados, así como algunas pertenencias de la familia esparcidas sobre el pavimento. Mientras que el camión de paquetería presentó daños en la parte trasera y la Suburban aparentemente no registró afectaciones visibles.

En la camioneta viajaban una pareja de aproximadamente 35 años y su hijo, de apenas 3 años, quienes resultaron con diversas lesiones.

Al lugar acudieron elementos de Tránsito y Policía de Monterrey, así como personal de Auxilio Vial, Protección Civil municipal y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes valoraron a los integrantes de la familia y posteriormente los trasladaron a un hospital de la ciudad para recibir atención médica.

Por su parte, el conductor de la Suburban, señalado como presunto responsable del percance, quedó a disposición de la Policía de Monterrey para las investigaciones correspondientes, mientras que el operador del camión de paquetería resultó ileso.

La circulación se vio afectada durante varios minutos mientras se realizaban las maniobras para retirar las unidades involucradas, lo que generó tráfico lento en la zona, en un horario cercano al mediodía.