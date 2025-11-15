Vuelca camioneta en Carretera Nacional; reportan heridos

Autoridades atendieron una volcadura en el kilómetro 180 de la Carretera Nacional, donde una persona fue rescatada inconsciente y se reportaron más heridos.

Una volcadura registrada la tarde de este viernes en la Carretera Nacional dejó varias personas heridas en el municipio de Montemorelos.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 180, en el tramo conocido como Puente Cabezones, donde una camioneta blanca terminó volcada en el camellón central.

En el vehículo fue localizada una persona inconsciente, que fue rescatada por equipos de emergencia. Elementos de Protección Civil de Montemorelos, con apoyo de Protección Civil de Linares y paramédicos, realizaron las maniobras para atender a los involucrados.

Mientras tanto, la unidad siniestrada permaneció en el punto del accidente en espera del arribo de la Guardia Nacional, división Caminos, que realizará el levantamiento de datos correspondiente para esclarecer la causa del percance.

Las autoridades no detallaron el número total de heridos ni el estado de salud de las personas afectadas.