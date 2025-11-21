Vuelca camioneta en avenida Constitución en Monterrey

El conductor logró salir del vehículo por su propio pie y fue valorado por paramédicos de la Cruz Roja, y determinaron que no había gravedad en sus lesiones.

Una volcadura se registró sobre la avenida Constitución, a la altura de Degollado Sur, en el Centro de Monterrey, lo que generó afectaciones en la vialidad

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la camioneta Ford Lobo habría perdido el control tras chocar contra el muro divisorio del carril exprés, lo que provocó que volcara y terminara sobre los carriles de circulación regular.

De inmediato, Protección Civil de Monterrey y Nuevo León llegaron para atender la situación, mientras que Tránsito Municipal apoyaron para evitar un caos vial mayor en la zona.

El conductor logró salir del vehículo por su propio pie y fue valorado por paramédicos de la Cruz Roja, quienes determinaron que no presentaba lesiones de consideración, por lo que permaneció en el sitio.

Mientras se realizaban las maniobras para el retiro de la unidad, la vialidad permaneció parcialmente bloqueada, mientras el vehículo era retirado por una grúa