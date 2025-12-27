Vuelca camioneta de mensajería en Montemorelos

Una camioneta que transportaba paquetería participó en un accidente en carretera nacional resultando el conductor lesionado.
El accidente vial se registró en la carretera nacional en el kilómetro 190 a la altura de estación Huertas, en dirección de Montemorelos a Linares.
La camioneta viajaba de Linares a Montemorelos participando en el accidente y quedando en sentido contrario de circulación.
Paramédicos del CRUM atendieron al chofer de la camioneta.
Por varios minutos la vialidad se dio trastocada y en una hora aproximada volvieron a restablecer el flujo vehicular.
Elementos de la Guardia Nacional división camino recabaron datos para determinar las causas del accidente.