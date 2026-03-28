Vuelca camioneta de lujo tras impactar contra borde de pavimento

El conductor circulaba por la avenida Revolución cuando impactó contra el cordón de seguridad, lo que provocó que la unidad se volcara durante la maniobra

Una volcadura registrada durante los primeros minutos del viernes generó movilización de cuerpos de auxilio en el sur de Monterrey, luego de que el conductor de una camioneta perdiera el control y terminara recostado sobre uno de sus costados.

El accidente ocurrió alrededor de las 0:01 horas en el cruce de la avenida Revolución y Eugenio Garza Sada, en el sector Los Remates, donde se reportó a través de la línea de emergencias un percance vial tipo volcadura.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el conductor de una Audi SQ7 blanca circulaba por la zona cuando, por causas que se investigan, impactó contra el cordón de seguridad, lo que provocó que la unidad se volcara durante la maniobra.

A la llegada de los elementos de auxilio, el vehículo fue localizado en el carril lateral de incorporación, recargado sobre el costado del copiloto, obstruyendo parcialmente la circulación.

El conductor, identificado como José, de 30 años, fue valorado en el sitio por paramédicos, quienes confirmaron que no presentaba lesiones de consideración, por lo que decidió permanecer en el lugar y firmó la negativa de traslado a un hospital.

El percance también provocó el derrame de aceite y otros hidrocarburos sobre la carpeta asfáltica, lo que representaba un riesgo para otros automovilistas, por lo que fue necesario aplicar material absorbente para controlar la situación.

Elementos de Protección Civil acudieron para atender la emergencia, mientras que personal de Movilidad permaneció en el sitio para realizar el peritaje correspondiente y coordinar el retiro del vehículo involucrado.