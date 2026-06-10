Vuelca camión repartidor sobre la avenida Churubusco

Aunque en esta ocasión no hubo desgracias personales, los cuerpos debido auxilio se movilizaron en cuestión de minutos.

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A menos de un mes de que un trailero murió en el mismo crucero, otra unidad de carga terminó volcada debido a la velocidad sobre la avenida Churubusco.

Aunque en esta ocasión no hubo desgracias personales, los cuerpos debido auxilio se movilizaron en cuestión de minutos.

El percance ocurrió alrededor de las cuatro de la madrugada en el cruce de la avenida Churubusco y Ciudad de Los Ángeles frente a la colonia Constituyentes de Querétaro en San Nicolás.

La unidad repartidora de abarrotes presuntamente era conducida a exceso de velocidad.

Al desplazarse sobre la avenida Churubusco y al tomar la curva debajo del paso a desnivel de Los Ángeles, el conductor perdió el control del volante.

Esto hizo que la unidad de carga se volcara sobre el lado derecho y se proyectara contra dos automóviles estacionados.

Durante el percance una columna de concreto de una casa fue dañada al igual que un medidor de agua que provocó fuga del vital líquido.

La vialidad sobre los carriles de la avenida Los Ángeles hacía Felix U. Gómez y Nogalar fueron cerrados.