Vuelca camión repartidor en Cumbres; no hay heridos graves

Un camión repartidor volcó en el cruce de Paseo de las Olimpiadas y Juan de Gara en la colonia Cumbres 4to Sector en Monterrey.
De acuerdo con los reportes, el conductor intento subir una curva, momento en el que la unidad se apagó y los frenos se bloquearon, provocando que perdiera el control y se impactará contra una jardinera en una plaza pública.
En el lugar se hizo presente Protección Civil de Nuevo León y Paramédicos de la Cruz Roja quienes atendieron al conductor de 52 años y a su acompañante de 32 quienes resultaron con lesiones leves.
Movilidad de Monterrey atendieron las labores de control de tráfico de la zona.