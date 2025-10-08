Vuelca camión repartidor en Cumbres; no hay heridos graves

Por: Jared Villarreal 07 Octubre 2025, 15:51 Compartir

En el lugar se hizo presente Protección Civil de Nuevo León y Paramédicos de la Cruz Roja quienes atendieron al conductor de 52 años y a su acompañante

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un camión repartidor volcó en el cruce de Paseo de las Olimpiadas y Juan de Gara en la colonia Cumbres 4to Sector en Monterrey. De acuerdo con los reportes, el conductor intento subir una curva, momento en el que la unidad se apagó y los frenos se bloquearon, provocando que perdiera el control y se impactará contra una jardinera en una plaza pública. En el lugar se hizo presente Protección Civil de Nuevo León y Paramédicos de la Cruz Roja quienes atendieron al conductor de 52 años y a su acompañante de 32 quienes resultaron con lesiones leves. Movilidad de Monterrey atendieron las labores de control de tráfico de la zona.