Vuelca camión repartidor de agua purificada en El Uro

La vialidad sobre la lateral de esa arteria en la Carretera Nacional se vio afectada debido a la presencia de las grúas y unidades de auxilio.

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La velocidad provocó que un chofer volcara el camión repartidor de agua purificada sobre la carretera nacional.

El percance ocurrió sobre la lateral de esa arteria a 100 metros del retorno bajo el puente de esa comunidad.

Unidades de Protección Civil se desplazaron hasta el lugar para prestar auxilio.

Durante el percance, el conductor de la pesada unidad salió ileso, resultando solo con golpes leves.

Se estableció que la unidad se volcó presuntamente cuando el chofer dio vuelta en una calle.

El peso de la carga hizo que el camión repartidor se volcara sobre el lado izquierdo.

Al volcarse, la caja de la pesada unidad dañó un poste de telefonía y la malla ciclónica de un negocio de comida.

La vialidad sobre la lateral de esa arteria se vio afectada debido a la presencia de las grúas y unidades de auxilio.