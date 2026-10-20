Vuelca camión que transportaba paquetería en Linares

Camión de paquetería vuelca en la Carretera Nacional, en Linares; conductor resulta ileso y un carril queda obstruido temporalmente.

Un camión que transportaba paquetería participó en un accidente vial tipo volcadura en la carretera nacional en el municipio de Linares.

De acuerdo al parte preliminar de las autoridades señalaron que el accidente se registró en la carretera nacional a la altura el kilómetro 172 antes de llegar al municipio de Hualahuises.

Señalaron que el camión viajaba en dirección de Linares a Monterrey y el vehículo participante en la volcadura quedó en los carriles contrarios de circulación obstruyendo el carril de alta velocidad.

Señalaron que el conductor resultó ileso quién fue atendido por paramédicos de Protección Civil de Hualahuises.

Los cuerpos de emergencia Bomberos de Linares arribaron al lugar para eliminar los riesgos y al verificar qué era lo que transportaba señalaron que se trataba de paquetería.

Informaron que el carril de circulación de la carretera nacional que quedó obstruido por el camión fue acordonado mientras retiraban la unidad participante en la volcadura.