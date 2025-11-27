Vuelca camión en Escobedo y tira carga de abarrotes

El aparatoso percance entre un tráiler de plataforma y un camión de carga provocó que este último terminara volcado dejando dos lesionados

Cuando se dirigían al municipio de García, dos empleados resultaron lesionados al volcar la camioneta en que viajaban sobre la autopista periférico.

El percance sobrevino, minutos después de que su vehículo fue impactado por alcance por un tráiler cargado con 20 toneladas de aluminio.

El fuerte choque ocurrió alrededor de las 10:00 horas del miércoles, a la altura del kilómetro 24 de la autopista periférico.

La camioneta donde trasladaban dos toneladas de abarrotes, propiedad de la empresa Ibarra Mayoreo se salió del camino.

Luego de derrapar sobre la terracería la camioneta se estrelló contra los muros de concreto.

El vehículo se volcó y la marcancía que llevaba quedó regada sobre el camellón central.

Los tripulantes fueron identificados como Edwin de Jesús Requena, de 29 años, y Alfredo Guevara de la Cruz, de 32.

Ambos fueron atendidos por personal paramédico de la Cruz Roja de Monterrey y Protección Civil.

Un carril de la autopista con dirección a Saltillo fue cerrado como precaución.