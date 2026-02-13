Vuelca camión en El Uro y bloquea carriles hacia Santiago, NL

Elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron al sitio tras recibir el reporte del accidente y coordinaron las labores de auxilio

Un aparatoso accidente vial se registró la tarde de este jueves en la zona de El Uro, al sur de Monterrey, luego de que un camión bombeador de concreto se volcara al descender del puente, obstruyendo por completo la circulación en los carriles de norte a sur.

De acuerdo con los primeros reportes, en el percance también estuvo involucrada una camioneta, aunque hasta el momento no se ha precisado cómo ocurrió el impacto.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron al sitio tras recibir el reporte del accidente y coordinaron las labores de auxilio, así como la evaluación de posibles personas lesionadas.

La volcadura provocó un fuerte congestionamiento vehicular en la zona, por lo que autoridades exhortaron a los automovilistas a tomar rutas alternas mientras se realizan las maniobras para retirar la pesada unidad y liberar la vialidad.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre personas heridas ni sobre las causas exactas del accidente.