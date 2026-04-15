Vuelca camión de personal en Escobedo; 18 lesionados

El operador de la unidad fue reportado con lesiones de consideración y su estado de salud se mantenía delicado al cierre del operativo.

Un aparatoso accidente vial dejó como saldo 18 personas lesionadas, entre ellas el chofer reportado en estado grave, luego de que un camión de transporte de personal se impactara contra un muro de contención y posteriormente volcara en el municipio de Escobedo.

El percance fue reportado alrededor de las 23:15 horas del lunes 13 de abril sobre la Carretera a Monclova y Periférico, en la colonia Andrés Caballero, movilizando a cuerpos de auxilio de distintos municipios.

De acuerdo con los primeros informes, la unidad de personal acababa de salir de la empresa Forja Monterrey cuando, por causas que serán investigadas, el conductor perdió el control, chocó contra la barrera de concreto y terminó volcado sobre la vía.

Paramédicos y rescatistas atendieron a los 18 ocupantes del camión. Cuatro de ellos fueron trasladados al Hospital General de Zona número 21 del IMSS en ambulancias, mientras que los 14 restantes solicitaron pase médico y fueron llevados al Hospital San Felipe, en Monterrey, mediante otro transporte proporcionado por la aseguradora.

El operador de la unidad fue reportado con lesiones de consideración y su estado de salud se mantenía delicado al cierre del operativo.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León, Escobedo, Cruz Roja y CRUM realizaron maniobras para eliminar riesgos y asegurar la zona, mientras agentes de tránsito trabajaban en el sitio.

Debido al accidente, uno de los carriles con dirección hacia el municipio de El Carmen permaneció cerrado de manera temporal hasta concluir las labores de auxilio y retiro de la unidad siniestrada.