Vuelca camión de paquetería en Montemorelos; reportan dos heridos

El accidente se registró durante la mañana del jueves en carretera nacional a la altura del kilómetro 197 entronque a la comunidad Palomas.

Dos personas trabajadores de servicio de paquetería resultaron lesionados al participar en una volcadura en carretera nacional en Montemorelos.

El accidente se registró durante la mañana del jueves en carretera nacional a la altura del kilómetro 197 entronque a la comunidad Palomas.

En el lugar una camioneta blanca que transportaba paquetería participó en la volcadura cuando circulaba por una curva prolongada del tramo de la carretera nacional.

Las condiciones del pavimento aunado a la velocidad provocaron que terminaran volcados y la carga que transportaban quedó regada el vehículo quedó en medio del camellón Central de la carretera nacional.

Los cuerpos de emergencia paramédicos de la Cruz Roja y protección civil rescataron al chofer y al copiloto los cuales resultaron lesionados y fueron llevados al hospital general para que le brindaran la atención de emergencia.

Los elementos de la guardia nacional división caminos arribaron al perímetro donde se registró el accidente para abanderar parte de la carretera nacional donde se registró el accidente la vialidad no se vio obstruida.