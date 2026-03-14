Vuelca camión de carga en Miguel Alemán; afecta vialidad 

Tras el percance, el camión impactó y dobló un poste de luz, el cual quedó sostenido únicamente por los cables, generando un riesgo en la zona

Un camión de carga volcó la tarde de este viernes sobre la avenida Miguel Alemán, a la altura del Centro Zapatero Huinalá, en el municipio de Apodaca, lo que provocó la movilización de cuerpos de seguridad y tránsito.

Accidente habría sido causado por sobrecarga

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente habría ocurrido debido a la sobrecarga de la tabla roca que transportaba la unidad, lo que ocasionó que el conductor perdiera el control y terminara volcando.

Tras el percance, el camión impactó y dobló un poste de luz, el cual quedó sostenido únicamente por los cables, generando un riesgo en la zona.

Autoridades apoyan en control del tráfico

Al sitio acudieron elementos de la Policía de Apodaca y agentes de Tránsito municipal, quienes apoyaron con el control de la carga vehicular, ya que uno de los carriles de circulación tuvo que ser cerrado.

En el lugar también arribó una grúa que logró acomodar la unidad mientras se espera que el material sea retirado o recolocado en el camión para posteriormente retirarlo del área.

A pesar del accidente, el conductor del camión no resultó lesionado.