Vuelca camión con dos rollos de acero en Pesquería

Presuntamente el exceso de velocidad al tomar una curva y el peso de los rollos de acero provocaron que el conductor perdiera el control de la unidad.

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Un operador de un tractocamión resultó lesionado y quedó atrapado al interior de la unidad luego de volcar en el municipio de Pesquería.

De acuerdo con versiones iniciales, el conductor, quien no ha sido identificado, circulaba por la carretera Miguel Alemán y se incorporaba hacia la carretera a Pesquería, a la altura de la colonia Ladrillera, cuando, presuntamente, el exceso de velocidad al tomar una curva y el peso de dos rollos de acero provocaron que perdiera el control de la unidad.

Tras el accidente, el tractocamión, perteneciente a la empresa Tracmorsa, terminó volcado y el operador quedó atrapado en el interior de la cabina.

Elementos de Protección Civil Nuevo León, Protección Civil de Pesquería y personal de Cruz Roja utilizaron equipo hidráulico para realizar las maniobras de rescate y liberar al lesionado.

Posteriormente, el conductor fue trasladado al Hospital 67 del IMSS para recibir atención médica.

Los cuerpos de auxilio también realizaron labores para eliminar riesgos en la zona y aplicaron polvo químico absorbente debido al derrame de combustible generado por el accidente.

Personal de Tránsito de Pesquería quedó a cargo de las labores correspondientes y de las investigaciones para determinar las causas exactas del percance.