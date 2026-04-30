Vuelca camión cargado de soya en Carretera Nacional, Montemorelos

Por: Alejandro García 29 Abril 2026, 08:11 Compartir

El chófer de la unidad resultó ileso, quien declaró que el destino de la soya era al municipio de Abasolo y esta la transportaba desde Tamaulipas.

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Un camión que transportaba toneladas de soya volcó en la carretera nacional en Montemorelos durante esta mañana. De acuerdo a la información preliminar de las autoridades, señalaron que el accidente se registró en el kilómetro 183 de Linares en dirección a Monterrey, a la altura del tramo conocido como Cabezones. Señalaron que el chofer de la unidad perdió el control y quedó volcado en medio del camellón central de ambos carriles de circulación, resultando ileso el chofer de la unidad de carga pesada. El chófer de la unidad de carga pesada resultó ileso, quien declaró que el destino de la soya era al municipio de Abasolo y esta la transportaba desde Tamaulipas. La vialidad se vio trastocada por varios minutos en tanto retiraban el camión y la soya, que parte de la carga quedó regada en la carretera nacional.