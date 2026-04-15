Vuelca camión cargado con cristales y colapsa Av. Morones Prieto

Tras el impacto, gran parte de la carga quedó esparcida sobre la carpeta asfáltica. Los cristales terminaron destruidos sobre varios carriles

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La circulación en la avenida Morones Prieto colapsó durante la noche y madrugada, luego de que un camión que transportaba cristales volcó tras impactarse contra un señalamiento tipo bandera vial ubicado en el camellón central que separa los carriles exprés y ordinarios, en el municipio de Monterrey.

El accidente fue reportado alrededor de las 23:50 horas, a la altura de la colonia Independencia, casi en el cruce con la calle Morelia, cuando presuntamente el conductor perdió el control de la unidad y terminó chocando contra la estructura metálica antes de volcar.

Tras el impacto, gran parte de la carga quedó esparcida sobre la carpeta asfáltica. Los cristales terminaron destruidos sobre varios carriles, lo que complicó severamente la circulación vehicular en la zona.

Al sitio arribaron elementos de Protección Civil de Monterrey, Bomberos de Nuevo León, paramédicos y personal del CRUM, quienes brindaron atención al operador del camión, un hombre de aproximadamente 50 años de edad, quien presentaba diversos golpes y posteriormente fue trasladado a un hospital para su valoración médica.

Debido a las maniobras de auxilio y retiro de la unidad, fueron cerrados por completo los carriles exprés y dos de los carriles ordinarios, quedando solamente uno habilitado, situación que provocó largas filas de vehículos y severo congestionamiento vial en ambos sentidos.

Personal de auxilio trabajó de inmediato en la limpieza de los fragmentos de vidrio para reabrir parcialmente la circulación. Cerca de media hora después se logró habilitar nuevamente los carriles exprés, mientras continuaban las labores en los ordinarios.

Durante la madrugada continuaron las maniobras con grúas para retirar el camión siniestrado y concluir la limpieza total de la vialidad.