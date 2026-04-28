Vuelca caja con azúcar en Carretera Nacional en Montemorelos

La unidad transportaba toneladas de azúcar procedente de San Luis Potosí y se dirigía al área metropolitana, a donde llevarían la carga de azúcar.

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Una caja que transportaba toneladas de azúcar se desprendió de un tráiler en carretera nacional en Montemorelos.

El accidente vial se registró en carretera nacional a la altura del kilómetro 200, antes de llegar a Cuatro Caminos.

La unidad transportaba toneladas de azúcar procedente de San Luis Potosí y se dirigía al área metropolitana, a donde llevarían la carga de azúcar.

Los cuerpos de emergencia de Protección Civil y Cruz Roja arribaron al lugar del accidente; sin embargo, el conductor resultó ileso al momento del accidente.

Indicaron que una llanta se le dañó, provocando que se le desprendiera la segunda caja.

Señalaron que se cerrará la vialidad por varias horas en dirección Montemorelos a Monterrey, en tanto retiran la carga de azúcar.

Guardia Nacional abandera el perímetro donde se registró el accidente.