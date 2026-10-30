Vuelca autotanque con gasolina en la carretera Saltillo

Por: Danea Lázaro 29 Octubre 2026, 22:29 Compartir

Protección Civil atendió el accidente a la altura del kilómetro 40 en Santa Catarina; se descartaron derrames del combustible retenido.

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Elementos de Protección Civil de Nuevo León se movilizaron al municipio de Santa Catarina luego del reporte de un accidente vial tipo volcadura. Los hechos ocurrieron en la carretera Saltillo sobre el kilómetro 40; en el lugar se encontraba ya personal de la Guardia Nacional y comunicaciones federales, quienes mencionaron que el tractocamión con doble remolque circulaba en dirección a Saltillo; sin embargo, durante el trayecto presentó una falla en una de sus cargas, desprendiéndose de la conexión. Lo anterior ocasionó que se desenganchara y quedara a un costado de la carretera, volcado. En el lugar se valoró a un hombre descartando lesiones graves. Asimismo, arribaron cuerpos de auxilio para realizar las maniobras del trasvase con las medidas de precaución adecuadas, al tratarse de dos autotanques de 33,500 litros de gasolina, descartándose derrames en la zona.