Debido al derrame activo, las autoridades cerraron la circulación en el caracol y restringieron un carril de norte a sur de la autopista Monterrey-Cadereyta.

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Un autotanque que transportaba 25 mil litros de aditivo diésel volcó y derramó todo el combustible que trasladaba, lo que provocó el cierre de vialidades y la movilización de cuerpos de emergencia en el municipio de Juárez.

El accidente se registró sobre la autopista a Reynosa, en el acceso hacia la vía a Tampico, donde la unidad, con capacidad para 32 mil litros, terminó volcada y el líquido comenzó a desplazarse hacia un drenaje pluvial.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, el autotanque Kenworth viajaba desde Coahuila con destino a la refinería de Cadereyta. Era conducido por Jesús Guillermo Rodríguez García, de 25 años.

Debido al derrame activo, las autoridades cerraron la circulación en el caracol y un carril de norte a sur de la autopista Monterrey-Cadereyta.

Al sitio acudieron elementos de Guardia Nacional y Fuerza Civil, mientras se esperaba el arribo de una grúa para retirar la unidad.

Las autoridades mantienen las labores de atención ante el derrame.