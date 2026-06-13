Vuelca automóvil en Guadalupe; ocupantes resultan ilesos

Paramédicos de Cruz Roja realizaron una valoración médica en el sitio a los tripulantes, quienes no presentaban lesiones de consideración

La volcadura de un automóvil generó movilización de cuerpos de auxilio la noche del jueves en el municipio de Guadalupe, aunque afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.



El accidente ocurrió alrededor de las 23:26 horas sobre el cruce de Avenida Ruiz Cortines y Del Fortín, en la colonia Villa de San Miguel, donde un vehículo terminó volcado tras el percance por causas que no fueron precisadas.



A la llegada de elementos de Protección Civil de Nuevo León, se confirmó que los ocupantes del automóvil habían logrado salir de la unidad y, pese a lo aparatoso del accidente, resultaron ilesos.



Paramédicos de Cruz Roja realizaron una valoración médica en el sitio a los tripulantes, quienes no presentaban lesiones de consideración, aunque se mantuvieron a la espera de un pase médico para descartar cualquier afectación.



La unidad involucrada fue un Mazda 3 blanco con placas TEU-849-A, el cual terminó con daños visibles tras la volcadura.

Luego de las maniobras para eliminar riesgos y asegurar la zona, el caso quedó en manos de agentes de tránsito municipal, quienes iniciaron las indagatorias para determinar la mecánica del accidente.