Vuelca autobús sobre la carretera a Ciudad Reynosa

Por las investigaciones se estableció que tras el accidente el chofer fue auxiliado por un trailero con quien se retiró del lugar.

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Luego de volcar el autobús en que viajaba sobre la carretera a Ciudad Reynosa, un chofer abandonó la unidad de pasaje.

El accidente vial fue reportado cerca de las ocho de la mañana del jueves a la altura del kilómetro 83.

Esto provocó un fuerte despliegue de socorristas y rescatistas del Estado hasta el lugar del accidente.

Se estableció que el vehículo siniestrado es un autobús turístico con matrícula 15 RE 9G que se dirigía con dirección a Reynosa.

Por las investigaciones se estableció que, tras el accidente, el chofer fue auxiliado por un trailero con quien se retiró del lugar.

Todo parece indicar, según las evidencias sobre la carpeta asfáltica, que el operador pudo haber dormitado por algunos minutos y esto hizo que perdiera el control del volante.

La pesada unidad se salió de la carpeta asfáltica y terminó volcada en medio del camellón.