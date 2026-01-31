Vuelca autobús de pasajeros en Carretera Nacional, Linares

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad se desplazaba de Tampico con destino a Monterrey y transportaba a 24 pasajeros al momento del percance.

Durante la madrugada de este viernes, un autobús de la línea Senda Transportes protagonizó un accidente tipo volcadura en el kilómetro 135 de la Carretera Nacional, a la altura de la caseta fitozoosanitaria, en el municipio de Linares, Nuevo León, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad se desplazaba de Tampico con destino a Monterrey y transportaba a 24 pasajeros al momento del percance. Tras el reporte del accidente, elementos de rescate se trasladaron de inmediato al sitio para brindar atención prehospitalaria y asegurar la zona.

Paramédicos atendieron en el lugar a tres pasajeros que presentaban lesiones de consideración; uno de ellos fue trasladado por personal de la Cruz Roja a la Clínica 12 del Instituto Mexicano del Seguro Social para su valoración médica, mientras que los otros dos permanecieron bajo observación en el sitio. Hasta el momento no se reportan personas fallecidas.

El resto de los pasajeros fue valorado por los rescatistas para determinar si alguno requería traslado a un hospital, situación que no había sido precisada al cierre de esta información.

El área fue acordonada mientras se realizaban las labores de auxilio y se evaluaban las condiciones de la unidad siniestrada, a fin de descartar riesgos adicionales para los ocupantes y para los automovilistas que circulaban por la zona. Las causas del accidente no han sido confirmadas y serán determinadas por la autoridad correspondiente.