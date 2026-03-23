Vuelca auto y deja 5 lesionados en colonia Miravalle

Al arribo de PC de NL, ya atendían el reporte Protección Civil de Monterrey y una ambulancia del CRUM, quienes realizaron la valoración de los lesionados

Un accidente vial tipo volcadura dejó cinco personas lesionadas, entre ellas un menor, la mañana de este domingo en Monterrey, Nuevo León, a la altura de Av. Antonio L. Rodríguez y Calzada San Pedro, en la colonia Miravalle.

El reporte fue atendido por Protección Civil de Nuevo León entre las 06:32 y 07:24 horas, luego de que se alertara sobre un vehículo volcado con personas heridas en el sitio.

¿Qué ocurrió en el accidente?

Al arribo de las unidades, ya se encontraban en el lugar Protección Civil de Monterrey y una ambulancia del CRUM, quienes realizaban la valoración de los ocupantes del vehículo.

Se confirmó que cinco personas resultaron con lesiones menores. Posteriormente, elementos de la Cruz Roja Mexicana realizaron el traslado de una mujer de la tercera edad a un hospital para su valoración médica.

¿Quiénes resultaron lesionados?

Las personas lesionadas fueron identificadas como:

Carol Mildreth Benavides Martínez , de 16 años, con dolor en cervicales.

, de 16 años, con dolor en cervicales. Dilan Nain Benavides Martínez , de 3 años, sin lesiones de consideración.

, de 3 años, sin lesiones de consideración. Alan Jair Benavides Martínez , de 19 años, con herida en ceja del lado izquierdo.

, de 19 años, con herida en ceja del lado izquierdo. María Isabel Martínez Rodríguez, de 72 años, con herida en barbilla y probable esguince en tobillo izquierdo; fue trasladada al Hospital Universitario.

Atención de riesgos tras la volcadura

En el lugar también se atendió un derrame de aceite en un área aproximada de 10 metros, el cual fue controlado mediante la aplicación de polvo absorbente para evitar riesgos adicionales. Tras las labores, no se detectaron más peligros en la zona.

Vehículo y labores de vialidad

El vehículo involucrado es un Chevrolet Aveo color blanco con placas RUK-231-C.

Elementos de Movilidad quedaron a cargo de la liberación de la circulación, mientras que una grúa realizó las maniobras correspondientes para retirar la unidad siniestrada.

En el operativo participaron Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Monterrey, CRUM, Cruz Roja Mexicana, así como personal de Movilidad.