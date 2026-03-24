Vuelca auto y camioneta tumba poste en Garza Sada

Dos accidentes viales casi de manera simultánea sobre avenida Garza Sada, afectaron la circulación mientras se realizaban maniobras para retirar las unidades

Durante los primeros minutos de este lunes, dos accidentes viales registrados casi de manera simultánea sobre la avenida Eugenio Garza Sada generaron afectaciones a la circulación y movilización de cuerpos de auxilio en el sur de Monterrey.

El primero de los percances ocurrió a la altura de la avenida Paseo de las Fuentes, en la colonia Ciudad Satélite, donde una camioneta Mazda CX-5 perdió el control y terminó impactándose contra un poste ubicado en el camellón central. Tras el fuerte choque, la unidad quedó prácticamente destrozada e invadiendo dos carriles de circulación.

Al sitio arribaron paramédicos de CRUM, así como elementos de Protección Civil de Monterrey y de una unidad privada, quienes valoraron a los dos tripulantes del vehículo, determinando que no presentaban lesiones de gravedad.

Minutos más tarde, un segundo accidente se registró a la altura del cruce con la avenida Alfonso Reyes. De acuerdo con los primeros reportes, un Mini Cooper que circulaba a exceso de velocidad sobre el paso elevado perdió el control e impactó a un Chevrolet Cavalier, provocando que el primero terminara volcado metros más adelante, a la altura de la colonia Contry Lux.

Los ocupantes del Mini Cooper lograron salir por su propio pie y, tras ser valorados por paramédicos, se informó que tampoco presentaban heridas de consideración. De igual forma, la pareja que viajaba en el Chevrolet Cavalier resultó ilesa.

Trascendió que el conductor del Mini Cooper habría tenido mayor responsabilidad en el percance, presuntamente por circular a velocidad inmoderada.

Debido a ambos accidentes, se mantuvieron cerrados al menos tres carriles de la avenida Eugenio Garza Sada en dirección de sur a norte, mientras se realizaban las maniobras para retirar las unidades siniestradas.

Elementos de Tránsito de Monterrey acudieron al lugar para llevar a cabo las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades.