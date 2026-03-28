Vuelca auto y cae a barranco en Paseo de los Leones

Tres integrantes de una familia resultan lesionados tras el aparatoso accidente registrado la mañana de este viernes, al poniente de Monterrey

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Un conductor y sus dos hijas resultaron lesionados al caer junto con el vehículo en que viajaban en un barranco, al poniente de la ciudad.

El percance vial ocurrió alrededor de las 06:35 horas del viernes sobre los carriles de oriente a poniente de la avenida Paseo de los Leones y Cumbres del Sol.

Los lesionados fueron identificados como Félix, de 48 años; Danna, de 17, y Lesly, de 22.

Los tres fueron trasladados al Hospital Universitario a bordo de ambulancias de la Cruz Roja.

La familia se desplazaba a bordo de un automóvil sobre la avenida Paseo de los Leones hacia el oriente.

Sin embargo al pasar la pendiente descendiente a la altura de Cumbres del Sol, otro vehículo presuntamente les dio un Cerrón.

Por la velocidad, el conductor perdió el control del volante lo que generó que el vehículo se proyectara hacia la derecha.

Materialmente el automóvil chocó contra el cordón de la calle y esto hizo que se volcara y se precipitara hacia un barranco de aproximadamente cinco metros.

Al caer al fondo el automóvil quedó control las llantas hacia arriba.

Esto provocó que al lugar llegaran elementos de Protección Civil y socorristas de la Cruz Roja.

Las dos jóvenes fueron auxiliadas por automovilistas que se detuvieron a prestar auxilio y llevadas a la orilla de la avenida.

Sin embargo, el conductor tuvo que ser recatado con el equipo de cuerdas y montaña para ser llevado a una de las ambulancias.

La avenida Paseo de los Leones se vio complicada a esa altura, ya que un carril de circulación quedó cerrado por la presencia de las patrullas.