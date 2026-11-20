Un choque en Valle Alto provocó la volcadura de un auto y proyectó otro contra un poste de CFE; no hubo personas lesionadas.

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Un accidente vial entre dos vehículos provocó la volcadura de un automóvil y afectaciones a la circulación en la zona de Valle Alto, al sur de Monterrey.

El percance ocurrió en el cruce de las avenidas Acapulco y Valle Alto, donde, de acuerdo con información de Protección Civil de Monterrey, el conductor de un Toyota Yaris realizó una vuelta prohibida e impactó a un Chevrolet Aveo.

Tras el choque, el segundo vehículo fue proyectado contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mientras que el Toyota Yaris terminó volcado sobre la vialidad.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey, quienes valoraron a los involucrados y descartaron personas lesionadas.

Los conductores fueron identificados como Hernán, de 29 años, quien manejaba el Toyota Yaris, y Edgar, de 44, conductor del Chevrolet Aveo.

El accidente dejó afectado un carril de circulación en dirección hacia la Carretera Nacional, mientras que personal de Movilidad de Monterrey quedó a cargo de las maniobras y del servicio.