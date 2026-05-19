Vuelca auto tras chocar contra muro y deja dos lesionados

El accidente fue reportado alrededor de las 21:30 horas en la colonia Monclovita, donde se movilizaron cuerpos de auxilio tras el reporte

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Dos personas resultaron lesionadas luego de que el automóvil en el que viajaban se impactara contra un muro de contención y posteriormente volcara sobre un camino vecinal en la colonia Monclovita, en el municipio de General Escobedo.

El accidente fue reportado alrededor de las 21:30 horas sobre el cruce de Camino Vecinal y Paredón, donde se movilizaron cuerpos de auxilio tras el reporte de un vehículo siniestrado.

De acuerdo con el informe de Protección Civil de Nuevo León, al arribar al sitio localizaron un automóvil Hyundai con placas EXP640D volcado, luego de que presuntamente chocara contra un muro de contención, estructura que terminó obstruyendo parcialmente la vialidad.

En el lugar fueron atendidos Felipe de Jesús Palma Molano, de 46 años, y Ángela Elizabeth Hernández Bolaño, de 31 años, quienes presentaban diversas lesiones derivadas del percance. Tras recibir atención prehospitalaria fueron trasladados al Hospital 21 del IMSS a bordo de ambulancias de Cruz Roja y CRUM.

Las labores de atención se extendieron hasta las 22:40 horas, tiempo durante el cual personal de rescate trabajó en la eliminación de riesgos y el retiro de escombros para liberar la circulación en la zona.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Cruz Roja, CRUM, personal de Búsqueda y Rescate y elementos de Fuerza Civil, quienes permanecieron en el lugar en espera del arribo de autoridades federales para continuar con las diligencias correspondientes.