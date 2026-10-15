Vuelca auto tras chocar contra camión en la Carretera Nacional

En este punto de la carretera, se presentó una carga vehicular pesada debido a los trabajos y atención por el accidente, quedando inhabilitado parte del carril

Un accidente vial entre un automóvil y un camión de carga naranja provocó la volcadura de un vehículo sobre la Carretera Nacional, a la altura de la zona de El Uro, en dirección de sur a norte, en Monterrey.

De acuerdo con los testimonios de personas que se encontraban en el sitio, el automóvil circulaba por los carriles de alta velocidad cuando presuntamente intentó cruzar para incorporarse a la lateral, antes de llegar al puente de El Uro.

Durante la maniobra, el vehículo impactó contra el camión de carga, lo que provocó que terminara volcado.

En el automóvil viajaban tres personas: Mauricio José Guerra, de 16 años; Alejandro Guerra Torres, de entre 40 y 50 años, y Ángel Guerra, de entre 19 y 25 años.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron atención al adolescente de 16 años, debido a que presentaba fuertes lesiones; posteriormente, fue trasladado al Hospital General de Zona 21 para recibir atención médica debido a las lesiones que presentaba.

En este punto de la carretera, se presentó una carga vehicular pesada debido a los trabajos y atención por el accidente, quedando inhabilitado parte del carril lateral de la carretera.