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Vuelca auto tras chocar contra camión en la Carretera Nacional

Por: Jared Villarreal

14 Octubre 2026, 19:01

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En este punto de la carretera, se presentó una carga vehicular pesada debido a los trabajos y atención por el accidente, quedando inhabilitado parte del carril

Vuelca auto tras chocar contra camión en la Carretera Nacional

Un accidente vial entre un automóvil y un camión de carga naranja provocó la volcadura de un vehículo sobre la Carretera Nacional, a la altura de la zona de El Uro, en dirección de sur a norte, en Monterrey.

De acuerdo con los testimonios de personas que se encontraban en el sitio, el automóvil circulaba por los carriles de alta velocidad cuando presuntamente intentó cruzar para incorporarse a la lateral, antes de llegar al puente de El Uro.

Durante la maniobra, el vehículo impactó contra el camión de carga, lo que provocó que terminara volcado.

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En el automóvil viajaban tres personas: Mauricio José Guerra, de 16 años; Alejandro Guerra Torres, de entre 40 y 50 años, y Ángel Guerra, de entre 19 y 25 años.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron atención al adolescente de 16 años, debido a que presentaba fuertes lesiones; posteriormente, fue trasladado al Hospital General de Zona 21 para recibir atención médica debido a las lesiones que presentaba.

En este punto de la carretera, se presentó una carga vehicular pesada debido a los trabajos y atención por el accidente, quedando inhabilitado parte del carril lateral de la carretera.

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