Vuelca auto en túnel de Av. Constitución; reportan un lesionado

Por: Patricia Agüero 22 Octubre 2026, 14:15 Compartir

Una unidad de Protección Civil de Nuevo León se movilizó al sitio para atender el percance, donde el vehículo quedó recostado sobre uno de sus costados.

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Un vehículo volcó dentro del túnel de la avenida Constitución, en Monterrey, dejando como saldo una persona lesionada. El accidente se reportó alrededor de las 13:30 horas de este jueves, en el tramo con dirección a Venustiano Carranza, a la altura de la colonia Mirador. Tras el reporte, una unidad de Protección Civil de Nuevo León se movilizó al sitio para atender el percance, donde el vehículo quedó recostado sobre uno de sus costados. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de la volcadura ni la identidad de la persona lesionada.