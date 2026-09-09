Vuelca auto en Santa Catarina; tres personas resultan ilesas

Tres personas salieron ilesas tras volcar su automóvil en la avenida 2 de Octubre, a la altura de La Joroba, en Santa Catarina.

Una aparente pérdida de control terminó con un automóvil volcado sobre la avenida 2 de Octubre, en Santa Catarina, donde tres personas que viajaban en la unidad lograron salir por sus propios medios y resultaron sin lesiones aparentes.

El accidente ocurrió poco antes de la medianoche, a la altura de La Joroba, en el sector de La Fama, cuando un Mazda 6 blanco terminó volcado sobre la vialidad.

Tras el percance, los tres ocupantes abandonaron el vehículo por su propio pie. Paramédicos y rescatistas que llegaron al sitio los revisaron y determinaron que no presentaban lesiones aparentes.

Aunque se les ofreció ser trasladados a un hospital para una valoración médica más completa, los tres rechazaron el traslado y permanecieron en el lugar.

El accidente generó complicaciones a la circulación hacia Saltillo, debido a que dos carriles tuvieron que ser cerrados mientras una grúa retiraba el automóvil.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León, Santa Catarina y San Pedro, además de agentes de Tránsito, atendieron el reporte. Posteriormente, la autoridad municipal quedó a cargo de la zona.