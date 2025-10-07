¡Vuela Alto, Odin! Muere perro rescatista de Protección Civil

El canino se integró a la corporación en el año 2020 y desde entonces participó activamente en múltiples operativos de emergencia local e internacional

La comunidad de rescatistas en Nuevo León está de luto. Protección Civil de Nuevo León (PCNL) informó este lunes el sensible fallecimiento de Odin, uno de los integrantes más destacados de su Manada K9, a causa de complicaciones de salud.

La corporación despidió al valiente perro de rescate con un emotivo mensaje en sus redes sociales.

"El día de hoy partió uno de los cachorros de la manada K9 de Protección Civil Nuevo León... Odin, el compañero de nuestro amigo Francisco Liñan se fue de este plano lleno de amor y calor humano por parte de su familia", informó Protección Civil. "Buen viaje, Odin, vuela alto. ¡Gracias por tus años de servicio!”.

La partida de Odin deja un vacío en el grupo de caninos de búsqueda, pero su labor en salvar vidas será recordada.

Odin fue un elemento crucial en las labores de búsqueda y localización de personas vivas y restos humanos. Era el fiel compañero de vida y trabajo del rescatista Francisco Liñán.

El canino se integró a la corporación en el año 2020 y desde entonces participó activamente en múltiples operativos de emergencia, tanto a nivel local como internacional.

Entre sus servicios más destacados se encuentran las misiones de búsqueda de personas desaparecidas durante los años 2020, 2021 y 2022 a causa de fenómenos meteorológicos en el estado.