Voraz incendio consume vulcanizadora en Santa Catarina

Las maniobras contra incendio obligaron a los elementos de Protección Civil a cerrar momentáneamente ese cruce de calles para evitar algún incidente en la zona

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Un incendio registrado durante la madrugada destruyó por completo una vulcanizadora en el municipio de Santa Catarina.

El siniestro fue reportado por varios automovilistas que pasaba sobre las calles de Sevilla y avenida Privadas de Santa Catarina en la colonia del mismo nombre.

Esto generó una intensa movilización de máquinas de bomberos y personal del grupo Jaguares de Protección Civil.

Las llams alcanzaron una altura aproximada a los 10 metros, ya que el fuego consumió principalmente llantas en deshuso.

Asimismo, el fuego alcanzó algunos árboles y matorrales cercanos al incendio.

Las maniobras contra incendio obligaron a los elementos de Protección Civil a cerrar momentáneamente ese cruce de calles para evitar algún incidente en la zona.

Durante los hechos se dio a conocer que el negocio estaba solo por lo que no se reportaron personas lesionadas.

Además no fue necesario que se evacuaran vecinos cercanos al lugar.

Hasta el momento se desconocen las casas del incendio.