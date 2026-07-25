Voraz incendio consume tarimera en San Nicolás

Como medida preventiva, las autoridades evacuaron a 45 habitantes de siete viviendas ubicadas junto a la tarimera por el riesgo de que las llamas se extendieran

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Un incendio consumió una tarimera durante la madrugada de este viernes en el municipio de San Nicolás de los Garza, lo que obligó a la evacuación preventiva de 45 personas pertenecientes a siete familias debido al riesgo de que las llamas se extendieran hacia las viviendas aledañas.

El hecho ocurrió al filo de las 00:10 horas en un establecimiento de compra y venta de tarimas denominado “Tarimas Sánchez”, ubicado sobre la lateral de las vías del ferrocarril, en el cruce de Margarita 321, en la colonia 4 de Octubre FOM 72.

A la llegada de Protección Civil de Nuevo León, personal de Protección Civil y Bomberos de San Nicolás ya realizaba labores de combate al fuego mediante ataques directos desde distintos flancos, priorizando la protección de los domicilios cercanos.

El establecimiento afectado, con una superficie aproximada de 50 por 15 metros, colinda con un taller de soldadura de aproximadamente 20 por 5 metros, separado únicamente por bardas perimetrales. Al momento del incendio no había personas laborando en ninguno de los dos negocios.

Como medida preventiva, las autoridades evacuaron a 45 habitantes de siete viviendas ubicadas junto a la tarimera. Una vez que las condiciones fueron consideradas seguras, Protección Civil Municipal comenzó a permitir el regreso paulatino de las familias a sus hogares.

Aunque el incendio fue confinado, las corporaciones mantuvieron las labores debido al riesgo de propagación por radiación, ya que varias viviendas se encontraban prácticamente pegadas al negocio siniestrado. En las acciones también participó personal de Protección Civil de Monterrey para reforzar el combate al fuego.

A pesar de la magnitud del siniestro, no se reportaron personas lesionadas, mientras que las autoridades continuaron evaluando los riesgos estructurales y las posibles afectaciones en las viviendas colindantes.

En las labores participaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil y Bomberos de San Nicolás, Protección Civil de Monterrey y la Policía Municipal.