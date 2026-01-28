Voraz incendio arrasa con dos autobuses en la colonia Industrial

Hasta el momento no se reportaron personas lesionadas y las causas que originaron el incendio no han sido determinadas.

Un incendio de gran intensidad redujo a cenizas dos autobuses de pasajeros durante la madrugada del lunes, en el cruce de la Calzada Guadalupe Victoria y la calle Juan Álvarez, en la colonia Industrial, en Monterrey.

El siniestro se registró alrededor de las 01:00horas, cuando vecinos del sector alertaron sobre las llamas que envolvían las unidades estacionadas en el sitio. Al arribo de los cuerpos de auxilio, el fuego ya se encontraba plenamente desarrollado, lo que impidió evitar la pérdida total de ambos vehículos.

La fuerte radiación térmica generada por el incendio alcanzó una camioneta que se encontraba en las inmediaciones, provocándole daños materiales, además de afectar líneas de energía eléctrica, lo que incrementó el riesgo en la zona y obligó a extremar precauciones durante las maniobras de control.

Las labores para sofocar el fuego se prolongaron por varios minutos, logrando su total extinción cerca de las 02:00 horas. Posteriormente, se realizaron trabajos de enfriamiento y revisión del área para descartar cualquier riesgo adicional.

Hasta el momento no se reportaron personas lesionadas y las causas que originaron el incendio no han sido determinadas, por lo que se mantienen bajo investigación.

En el sitio intervinieron elementos de Protección Civil de Monterrey en coordinación con Bomberos de Nuevo León, con apoyo de la Policía municipal, quienes resguardaron el perímetro mientras se desarrollaban las labores de emergencia.