Volver a la Cumbia le pone sabor a la fiesta previa al Grito

En la Explanada de los Héroes, el grupo puso a bailar a los miles de asistentes con el toque único que tiene una buena cumbia

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Casi en punto de las 21:00 horas, el grupo Volver a la Cumbia saltó a escena para poner a bailar a los asistentes con algunas de sus mejores canciones.

Con el clásico ritmo de la cumbia ochentera, el grupo conformado por Miguel Rodríguez, Lupe Barrera, Harold Rangel y Luis Leal se llevaron los aplausos del respetable público.

La celebración patria suena a ritmo de acordeón.

Los neoloneses continúan disfrutando al mero estilo norteño de la Fiesta Mexicana, donde la presentación de "El Norteñazo" encendió el ambiente en la Explanada de los Niños Héroes a ritmo de tradicionales corridos y cumbias.

El escenario se llenó de energía con las actuaciones de Luis y Julián Jr., Javier Torres, Gustavo Reyna y Marco Marroquín, quienes hicieron vibrar a miles de asistentes al interpretar grandes éxitos.

El público, algunos luciendo sombreros y trajes típicos, coreó cada una de las melodías que hicieron retumbar el corazón de la capital neoleonesa.

"El Norteñazo" fue el encargado de calentar los motores en esta jornada festiva, reforzando el orgullo de ser mexicanos y enalteciendo las raíces culturales de la región.

Las notas musicales y el baile familiar han marcado el tono de la jornada previa al acto protocolario conmemorativo por el 216 aniversario de la Independencia de México.

Se espera que la afluencia de familias continúe aumentando en las próximas horas para presenciar la ceremonia oficial y el tradicional Grito de Independencia.