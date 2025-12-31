Volcadura vial provoca cierre parcial en avenida Miguel Alemán

Debido a las maniobras se mantuvo cerrado el carril de alta velocidad con dirección hacia Apodaca, a fin de evitar riesgos

Un accidente vial tipo volcadura se registró en el cruce de las avenidas Miguel Alemán y Ruiz Cortines, en la colonia Nueva Linda Vista, en el municipio de Guadalupe, lo que provocó el cierre temporal de un carril de alta velocidad.

De acuerdo con información de Protección Civil de Nuevo León, el reporte movilizo a una unidad de auxilio al lugar.

Al arribar, los rescatistas confirmaron la volcadura de un vehículo, la cual ocurrió tras un choque con otro automóvil particular.

Paramédicos de la Cruz Verde Guadalupe ya se encontraban en el sitio brindando atención médica a los ocupantes de ambas unidades, quienes afortunadamente no presentaron lesiones de consideración, por lo que decidieron esperar el pase médico correspondiente.

Debido a las maniobras para el retiro de los vehículos involucrados, se mantuvo cerrado el carril de alta velocidad con dirección hacia Apodaca, a fin de evitar riesgos y permitir las labores de auxilio y vialidad.

En el percance se vieron involucrados una camioneta Robust color blanca, con placas RL-9215-B, conducida por Luis Arnold Lozano Mata, de 30 años, así como un Nissan Versa, con placas XPM-555-D, tripulado por Eduardo Martínez, quien viajaba acompañado de Adela Neri Gaytán.

Se descartaron riesgos en la zona y se liberó la vialidad, en el sitio también participaron elementos de Tránsito de Guadalupe, así como de Protección Civil del Estado.