Volcadura tras choque triple deja varios lesionados en Guadalupe

Todos fueron valorados por paramédicos y reportados estables, descartándose traslados a diferentes hospitales para recibir atención médica adecuada

Un accidente vial entre tres vehículos provocó la volcadura de uno de ellos y dejó a varias personas lesionadas la tarde de este sábado en el municipio de Guadalupe.

El percance ocurrió en el cruce de las avenidas Pablo Livas y Eloy Cavazos, a la altura del Parque La Pastora, donde uno de los automóviles terminó volcado sobre la vialidad.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Tránsito municipal, Cruz Roja y Cruz Verde Guadalupe para atender a los involucrados y coordinar las labores de auxilio.

De acuerdo con el reporte, el vehículo que volcó fue un Chevrolet Sonic gris conducido por un hombre de 39 años, quien presentó una lesión en el antebrazo izquierdo y heridas en una mano.

En otro de los automóviles, un Hyundai blanco, el cual terminó perdiendo una llanta tras el accidente, viajaban dos adultos y una menor de 4 años, mientras que en un Aveo blanco se encontraban dos adultos y un niño de 3 años.

Todos fueron valorados por paramédicos y reportados estables, descartándose traslados a diferentes hospitales para recibir atención médica adecuada.

Tras el accidente, personal de emergencia realizó labores de limpieza debido a un derrame de aceite sobre la carpeta asfáltica, mientras que los elementos de tránsito municipal se encargaron de agilizar el flujo vehicular en lo que se realizan las labores de retiro de los vehículo.