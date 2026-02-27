Volcadura tras choque provoca cierre vial en avenida Madero

Elementos de Protección Civil de Monterrey y Cruz Roja Mexicana realizaron una inspección en el área para descartar personas lesionadas

Un aparatoso accidente vial tipo volcadura generó una intensa movilización de cuerpos de auxilio y el cierre parcial de la avenida Madero, en el Centro de Monterrey, luego de que una camioneta Ford F-150 y un vehículo Mini Cooper se vieran involucrados en un choque que dejó cuantiosos daños materiales.

De acuerdo con versiones de testigos, el automóvil Mini Cooper circulaba por la la calle Platón Sánchez cuando la camioneta Ford F-150, sobre la avenida Madero, presuntamente a exceso de velocidad, lo impactó en la parte trasera.

Tras el golpe, la camioneta perdió el control, se proyectó hacia el camellón central, derribó una luminaria y terminó volcada sobre su costado, quedando atravesada en los carriles derechos de la circulación con rumbo al oriente.

Al arribo de las unidades de emergencia, no se localizó al conductor ni a los ocupantes de la camioneta. Testigos indicaron que, tras el accidente, dos hombres y dos mujeres habrían abandonado el sitio por sus propios medios, presuntamente bajo los efectos de alguna sustancia, versión que será analizada por la autoridad correspondiente.

Elementos de Protección Civil de Monterrey y Cruz Roja Mexicana realizaron una inspección en el área para descartar personas lesionadas, confirmando que no se encontraron heridos en el lugar.

Debido a los trabajos de atención del siniestro y al retiro de la camioneta volcada, así como de la luminaria derribada que quedó obstruyendo los carriles de circulación, elementos de Tránsito de Monterrey implementaron un operativo vial que obligó al cierre de cuatro carriles de la avenida Madero, generando tráfico lento durante varios minutos.

Las autoridades continuarán con las investigaciones para deslindar responsabilidades y determinar las circunstancias en las que se registró el accidente.