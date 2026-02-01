Volcadura tras choque deja persona lesionada en Guadalupe

Al lugar arribaron personal de Protección Civil, Tránsito de Guadalupe y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana que valoraron a la pasajera del vehículo volcado

Elementos de Protección Civil de Nuevo León atendieron un accidente vial con una persona lesionada registrado la mañana de este sábado en el municipio de Guadalupe, donde se vieron involucrados dos vehículos particulares.

El reporte fue cerca del mediodía, en el cruce de la avenida Ruiz Cortines y el Anillo Vial Metropolitano, en la colonia Adolfo Prieto.

Uno de los vehículos volcó tras el impacto

Al arribar al sitio, la unidad de Protección Civil visualizó el accidente en el que participaron dos vehículos tipo Versa, uno de los cuales volcó a consecuencia del impacto. En el lugar ya se encontraba personal de Protección Civil y Tránsito de Guadalupe realizando labores de atención.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana valoraron a una pasajera del vehículo volcado, quien presentaba contusiones múltiples, por lo que fue trasladada al Hospital General de Zona número 21 del IMSS.

Eliminan riesgos y liberan la circulación

Durante el operativo, los cuerpos de auxilio realizaron labores para eliminar riesgos en la zona y asegurar el área del percance. Posteriormente, la unidad de Tránsito de Guadalupe se hizo cargo de las maniobras para liberar la circulación vehicular.

Una vez concluidas las acciones, las unidades de emergencia reanundaron operaciones.

Los vehículos involucrados en el accidente fueron un versa color blanco, placas RTM-994-C y otro del mismo modelo pero en color azul, placas RLT-218-B.