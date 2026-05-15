Volcadura termina con mujer lesionada en Guadalupe

La zona permaneció abanderada por autoridades del Municipio de Guadalupe, quienes quedaron a cargo del resguardo del área y del cierre del incidente

Una mujer resultó con lesiones leves tras una volcadura registrada la mañana de este jueves en el municipio de Guadalupe, luego de perder el control de su vehículo y estrellarse contra el camellón central.

El accidente fue reportado en el cruce del bulevar Miguel de la Madrid y avenida Libertad, donde elementos de Protección Civil Nuevo León y municipales confirmaron una volcadura en los carriles centrales, del lateral hacia el carril exprés de Constitución.

En el sitio, personal de Cruz Roja valoró a una mujer identificada como Irasema Cortez Hernández, conductora de un automóvil Versa color rojo, quien presentaba laceraciones en uno de los brazos, sin lesiones de gravedad.

La afectada, tras la revisión y el chequeo prehospitalario, firmó la negativa de traslado, al referir que se retiraría por sus propios medios.

La conductora indicó a las autoridades que perdió el control del vehículo, lo que provocó que se impactara contra el camellón central.

En el lugar también se encontraba un vehículo negro, cuyo conductor fue identificado como Hugo Alberto Guzmán Medina.

La zona permaneció abanderada por autoridades del Municipio de Guadalupe, quienes quedaron a cargo del resguardo del área y del cierre del incidente.

Durante las labores correspondientes, se registró un aumento importante en la carga vial.

Las causas del percance quedaron bajo revisión.