Volcadura provoca afectaciones viales en avenida Loma Grande

Por: Esmeralda Valdez

08 Enero 2026, 19:32

El reporte fue recibido a las 18:41 horas, por lo que de inmediato se movilizó una unidad de auxilio al lugar del percance.

Un accidente vial tipo volcadura se registró la tarde de este jueves 8 de enero sobre la avenida Loma Grande, en su cruce con avenida San Francisco, en el municipio de Monterrey.

De acuerdo con información de Protección Civil de Nuevo León, el reporte fue recibido a las 18:41 horas, por lo que de inmediato se movilizó una unidad de auxilio al lugar del percance.

En el sitio fue atendido un hombre, quien hasta el momento no ha sido identificado; afortunadamente, no presentó lesiones de consideración y no fue necesario su traslado a un hospital.

Durante las labores de atención y retiro del vehículo, el tráfico en la zona se vio afectado de manera temporal. Sin embargo, una vez concluidas las maniobras por parte de los cuerpos de auxilio, la vialidad fue liberada y la circulación se normalizó.

