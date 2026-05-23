Volcadura por exceso de velocidad deja daños en Guadalupe

El conductor se desplazaba a velocidad inmoderada, lo que provocó que perdiera el control del volante, y se impactara contra el camellón central

Diego López, de 29 años de edad, resultó ileso tras protagonizar un accidente vial tipo volcadura la mañana de este viernes en el municipio de Guadalupe.

El percance se registró alrededor de las 08:53 horas sobre la avenida Morones Prieto, en el cruce con la avenida Azteca y el Puente Azteca, una zona de alta afluencia vehicular.

Camioneta terminó sobre el camellón central

De acuerdo con los primeros informes, el conductor se desplazaba a velocidad inmoderada, lo que provocó que perdiera el control del volante, se impactara contra el camellón central y terminara al interior del mismo, entre los carriles exprés y ordinarios.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, quienes atendieron el reporte de volcadura.

Asimismo, Tránsito de Guadalupe confirmó que se trató de un solo vehículo involucrado, una camioneta Nissan X-Trail, y procedió a acordonar el área para evitar mayores riesgos a los automovilistas que circulaban por la zona.

De manera coordinada, también arribaron unidades de Bomberos de Guadalupe, Cruz Roja y personal del CRUM, quienes realizaron la valoración médica del conductor.

Tras la revisión, se determinó que Diego López no presentaba lesiones visibles y no requirió traslado a ningún hospital.

Tránsito realizó las investigaciones correspondientes

Las autoridades informaron que no se detectaron riesgos adicionales en el lugar y que la situación quedó bajo control.

Finalmente, Tránsito municipal se hizo cargo del retiro del vehículo y de las indagatorias correspondientes para el deslinde de responsabilidades.