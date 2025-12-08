Volcadura por choque deja cuatro lesionados en Santa Catarina

Entre los afectados se encontraban dos menores, de 14 y cuatro años, respectivamente. Se presume que el más pequeño resultó ileso

Al menos cuatro personas resultaron lesionadas tras protagonizar una volcadura derivada de un fuerte choque la noche del pasado sábado, sobre las calles de la colonia Microempresarios, en el municipio de Santa Catarina.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:30 horas, cuando el presunto responsable impactó a una camioneta sobre la avenida Luis Donaldo Colosio.

Entre los tripulantes de la camioneta afectada fueron identificados dos menores, de 14 y cuatro años, respectivamente.

Sin embargo, se dio a conocer que el partícipe y presunto responsable del percance se encontraba acompañado de una mujer, con quien huyó para evidir responsabilidades por este siniestro.

Al lugar acudieron personal de Protección Civil Nuevo León, Protección Civil Municipal y paramédicos de la Cruz Roja.